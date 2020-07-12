12 TEMMUZ PAZAR SURVİVOR 2020'DE KİM ELENECEK?

Şubat ayında son yılların en iyi başlangıcını yaparak sezon açılışı yapan Survivor 2020'de bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Survivor 2020'de Final Dörtlüsü; Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin'den oluşuyordu. İki günlük yorucu ve inanılmaz bir efor harcadıkları oyun sonrasında Cemal Can dokunulmazlığı kazandı. Geriye kalan isimler Barış, Berkan ve Yasin için bu akşam bir eleme yapılacak. Yüzleşme konseyi sonrasında canlı yayında bir oylama yapılacak. Şimdi gözler bu akşam yapılacak bu oylamada. Barış, Berkan, Yasin için izleyiciler SMS atarak yarışmada kalmasını istedikleri yarışmaya destek verecek. Oluşacak SMS sıralamasına göre ise yarışmaya veda eden isim belli olacak.

SURVIVOR İZLEME LİNKİ

SURVIVOR'DA YÜZLEŞME KONSEYİ HEYECANI

Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can dışında üç yarışmacı, Survivor'dan elenen isimlerle yüzleşecek. Heyecanla beklenen yüzleşme konseyinde neler yaşanacak? Berkan, Barış ve Yasin, Survivor 2020 yüzleşme konseyinde nelerle karşılaşacak? Sonrasında canlı olarak ekrana gelecek kısımda ise bir oylama yapılacak. Yüzleşmede özellikle Evrim'in Berkan'a tepkisi dikkat çekti. Sercan ise başarısının takdir edilmemesine üzüldüğünü açıkladı. Ayrıca Berkan'ın kendi takımına gelmek istemeyişine de rahatsız olduğunu anlatan Sercan içini döktü.