Survivor 2020 finali için sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere finale kalan iki yarışmacıyla büyük final İstanbul'da yapılacak. Dün akşam kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu Berkan kazandı. Acun Ilıcalı dün akşam oyunun ardından Dominik'ten yapılan canlı yayında Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Peki, İstanbul Galataport nerede? Survivor finali nerede yapılacak? Galataport hangi ilçede? İşte detaylar...
GALATAPORT HAKKINDA
Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
KONUM VE ULAŞIM
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
Galaport projesi...
GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Covid-19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı.
Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.