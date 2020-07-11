Survivor 2020 finali için sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere finale kalan iki yarışmacıyla büyük final İstanbul'da yapılacak. Dün akşam kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu Berkan kazandı. Acun Ilıcalı dün akşam oyunun ardından Dominik'ten yapılan canlı yayında Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Peki, İstanbul Galataport nerede? Survivor finali nerede yapılacak? Galataport hangi ilçede? İşte detaylar...

GALATAPORT HAKKINDA

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.