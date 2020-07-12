Survivor Barış Murat Yağcı ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor. Özellikle SMS birincisi olmasıyla dikkat çeken Barış Murat Yağcı, daha önce dizilerde oynamasıyla da gündem konusu oluyor. Bu kez ise ölüm tehdidi aldığı haberleriyle de magazin gündemine bomba gibi düştü. Barış Murat Yağcı'nın ölüm tehdidi aldığını babası açıkladı ve yargıya taşıdıklarını söyledi. Peki neler oldu, kim tehdit etti?
"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Oyuncunun Çeşme'de yaşayan babası Güven Yağcı, oğlunu ölümle tehdit eden "teknob14" adlı kullanıcı hakkında şikâyette bulundu. Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yağcı, şimdiye kadar birçok hakaret ve tehdit mesajı aldıklarını belirterek artık sessiz kalmayacaklarını söyledi. Yağcı, "Bundan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit mesajlarına sessiz kalmayacağız. Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.