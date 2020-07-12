"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"



Oyuncunun Çeşme'de yaşayan babası Güven Yağcı, oğlunu ölümle tehdit eden "teknob14" adlı kullanıcı hakkında şikâyette bulundu. Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yağcı, şimdiye kadar birçok hakaret ve tehdit mesajı aldıklarını belirterek artık sessiz kalmayacaklarını söyledi. Yağcı, "Bundan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit mesajlarına sessiz kalmayacağız. Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.