SURVIVOR'DA YÜZLEŞME KONSEYİ HEYECANI

Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can dışında üç yarışmacı, Survivor'dan elenen isimlerle yüzleşecek. Heyecanla beklenen yüzleşme konseyinde neler yaşanacak? Berkan, Barış ve Yasin, Survivor 2020 yüzleşme konseyinde nelerle karşılaşacak? Sonrasında canlı olarak ekrana gelecek kısımda ise bir oylama yapılacak. Yüzleşmede özellikle Evrim'in Berkan'a tepkisi dikkat çekti. Sercan ise başarısının takdir edilmemesine üzüldüğünü açıkladı. Ayrıca Berkan'ın kendi takımına gelmek istemeyişine de rahatsız olduğunu anlatan Sercan içini döktü.

SURVIVOR SON ÜÇ GÜNÜN PROGRAMI

Survivor 2020'nin final programı, geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Fakat dün akşam canlı yayında oyunun uzaması nedeniyle eleme yapılamadı. Bu nedenle programda bazı değişiklikler oldu. Survivor 2020 son üç günü şu şekilde olacak;

12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında bir eleme yapılacak.

13 Temmuz Pazartesi: Yapılan eleme sonrasında kalan üç kişi İstanbul'a gidecek. Galaport'ta yapılacak Survivor 2020 büyük final ilk gününde bir kişi daha elenecek.

14 Temmuz Salı: Son eleme sonrasında kalan iki kişi için Büyük Final'de son SMS oylaması yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama sonucunda en çok oyu alan yarışmacı, Survivor 2020'nin şampiyonu olacak.