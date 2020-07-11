Survivor finali ne zaman? 2020 Survivor final nerede yapılacak?

Survivor finali ne zaman? 2020 Survivor finali nerede yapılacak? Survivor'da final heyecanı başlıyor. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken, final programı belli oldu. Survivor'da yarı finale kalan isimler Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Yarı finalde oynanacak oyunların ardından finale kalan isimler belli olacak.
SURVİVOR 4 FİNALİST KİMLER OLDU?
Survivor'da yarı finale kalan isimler Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?
Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.