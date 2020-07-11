Survivor finali ne zaman? 2020 Survivor final nerede yapılacak?

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.