12 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusu programın hayranları tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere yarışmada son dörde Yasin, Berkan, Barış ve Cemal Can kaldı. Survivor'da final heyecanı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler bu akşam adaya veda isim hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı cuma günü yaptığı açıklamada 13-14 Temmuz tarihinde yapılacak büyük finalin İstanbul'da Galataport'ta gerçekleşeceğini açıklamıştı. Survivor'da final heyecanı tüm hızla sürerken bu akşam adaya bir isim daha veda ediyor. Peki, Survivor finale kimler yükseldi?

12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.

DÜN AKŞAM OYNANAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve böylece final için İstanbul'a gitme şansı yakaladı. Dominik Cumhuriyeti'nden gerçekleştirilen canlı yayında bugün adaya bir isim daha veda ediyor.