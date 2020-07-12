12 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusu programın hayranları tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere yarışmada son dörde Yasin, Berkan, Barış ve Cemal Can kaldı. Survivor'da final heyecanı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler bu akşam adaya veda isim hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı cuma günü yaptığı açıklamada 13-14 Temmuz tarihinde yapılacak büyük finalin İstanbul'da Galataport'ta gerçekleşeceğini açıklamıştı. Survivor'da final heyecanı tüm hızla sürerken bu akşam adaya bir isim daha veda ediyor. Peki, Survivor finale kimler yükseldi?
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
DÜN AKŞAM OYNANAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve böylece final için İstanbul'a gitme şansı yakaladı. Dominik Cumhuriyeti'nden gerçekleştirilen canlı yayında bugün adaya bir isim daha veda ediyor.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.