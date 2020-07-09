Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 9 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Arabasının içinde vuruldu, trafik kazası zannedildi. Pusu kuruldu eve dönüş yolunda cinayete kurban gitti. Herkes oradaydı ama kimse göremedi. Şüpheler ve iddialar... Genç adam takip mi edildi? 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim, neden öldürdü?

21 yaşında fabrika işçisi genç kız 67 gündür nerede? Hülya Soğandere bulundu mu? Yerlerde sürüklenerek kaçırıldı! 28 yaşındaki Fatma Eraydın ile ilgili sıcak gelişme! Habibe Eraydın, kaçırılan kızı Fatma Eraydın için Müge Anlı'ya geldi. 42 yaşındaki Gültekin Baştürk adında bir kişinin Fatma'yı kaçırdığını söyleyen anne, Müge Anlı'dan yardım istedi! Müge Anlı Atv ekranlarında son dakika gelişmelerini aktarıyor!