Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı verilen Ozan Güven'in itirazı reddedildi. Güven, dilekçesinde Bulutsuz'un iddialarının tümünün gerçeğe aykırı olduğunu, asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etmişti. Dilekçede tarafların sık sık tartışmış ve ayrılmış olmalarına rağmen Bulutsuz'un bir daha davranışlarının tekrarlanmayacağına dair Güven'i ikna etmesi ve bir şans daha istemesiyle ilişkilerinin devam ettiği anlatıldı. Ancak iddiaya göre Bulutsuz en son 12 Haziran'da kendini kaybedip Güven'e saldırdı ve Güven'in vücudunda yaralanmalar oluştu.