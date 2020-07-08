Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kazandığı ödüller.

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Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

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Akılalmaz bir yangın, kaybolan 3 kişi... İhtimaller, korku ve kumpas planı! Sinop'taki şüpheli yangın az sonra Müge Anlı'da! Her şeyini bıraktı, kayıplara karıştı! Ailesi günlerce onu aradı! Ayhan Çiğnitaş bulundu! Pusu kuruldu eve dönüş yolunda cinayete kurban gitti. Genç adam takip mi edildi? 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim ya da kimler neden öldürdü?