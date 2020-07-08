Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.07.2020 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2020 10:20
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN İZLE! 7 gündür aranan Ayhan Çiğnitaş bulundu! Yürüyerek Manisa'ya gitti...

     Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 7 gün önce mobilya atölyesinden çıkıp kaybolmuştu... Her şeyini bıraktı, kayıplara karıştı! Ailesi günlerce onu aradı! Ayhan Çiğnitaş bulundu! Yürüyerek Manisa'ya gittiğini ifade eden Ayhan Çiğnitaş'ın ailesi ile kavuşma anı Müge Anlı'da! Pusu kuruldu eve dönüş yolunda cinayete kurban gitti. Genç adam takip mi edildi? 23 yaşındaki  Hasan Ay'ı kim ya da kimler neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası 8 Temmuz 2020 Çarşamba Atv canlı yayınında Müge Anlı'da!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kazandığı ödüller.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

    ATV CANLI YAYIN

    Akılalmaz bir yangın, kaybolan 3 kişi... İhtimaller, korku ve kumpas planı! Sinop'taki şüpheli yangın az sonra Müge Anlı'da! Her şeyini bıraktı, kayıplara karıştı! Ailesi günlerce onu aradı! Ayhan Çiğnitaş bulundu! Pusu kuruldu eve dönüş yolunda cinayete kurban gitti. Genç adam takip mi edildi? 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim ya da kimler neden öldürdü?

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! 7 gündür aranan Ayhan Çiğnitaş bulundu! Yürüyerek Manisa'ya gitti...
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri