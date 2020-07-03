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Müge Anlı bu zamana kadar böylesini hiç görmedi! Sinop olayında skandal mesajlar ifşa oldu... Fetö'cü...

2008 yılından bu yana programında hırsızından katiline, yalancısından psikopatına her şey gören Müge Anlı böylesini ilk kez gördü... Yüzlerce davayı çözen, Türkiye'nin en güvenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, Sinop yangını olayında inanması güç mesajlara ulaştı. Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangında Nurten(28), oğlu Ramazan Özkaya (4) ve eşinin anneannesi Hanife Özcan(105) kayboldu. O gün bugündür Müge Anlı'nın canlı yayınında kayıplarını arayan Erdal Özkaya'nın mesajları ifşa oldu. Erdal Özkaya'nın bir yakınından Müge Anlı ve ekibi için 'FETÖ'cüler' diyerek suç duyurusunda bulunmasını istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

03.07.2020 12:48 - Son Güncelleme: 03.07.2020 12:48
Müge Anlı bu zamana kadar böylesini hiç görmedi! Sinop olayında skandal mesajlar ifşa oldu... Fetö'cü...

Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren şeyler yaşandı. Sinop yangını olayında taraflar Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sinop yangınındaki 3 kişiye ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Erdal Özkaya'nın skandal mesajlarını ulaştı.

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Müge Anlı bu zamana kadar böylesini hiç görmedi! Sinop olayında skandal mesajlar ifşa oldu... Fetö'cü...

Müge Anlı ve ekibi şimdiye kadar pek çok cinayeti ve davayı çödü ama hiç bu kadar psikopat ve iftiracı bir konuk ve aileyle karşılaşmamıştı.

Müge Anlı bu zamana kadar böylesini hiç görmedi! Sinop olayında skandal mesajlar ifşa oldu... Fetö'cü...

Erdal Özkaya'nın bir yakınına attığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

''Bana bişey olursa uzman çavuş, teğmen, Rahmi Bey hariç Müge Anlıve ekibini Fetö'den şikayet et.'

Müge Anlı bu zamana kadar böylesini hiç görmedi! Sinop olayında skandal mesajlar ifşa oldu... Fetö'cü...

Köşeye sıkışınca karşısındakileri terör örgütüne mensup olmakla suçlayıp, işin içinden çıkacağını düşünen Erdal Özkaya'nın diğer bir mesajında da şu ifadeleri kullandığı ortaya çıtı:

'Bana bir şey olursa anneannemi yayında çok konuşturma. Hep sustur, laf arasına gir.'

Müge Anlı bu zamana kadar böylesini hiç görmedi! Sinop olayında skandal mesajlar ifşa oldu... Fetö'cü...

Bu mesajlar sonrası Rahmi Bey 'Beni de şikayete konu edin kardeşim ekiple biriz.' sözlerini kullandı.

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