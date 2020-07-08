BİZİM KUSURUMUZ YOK DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı. İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan görevli "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi.