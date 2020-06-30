Survivor'da Salı akşamı bir kişi daha elenecek. Peki dün akşam oynanan 29 Haziran bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim oldu. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba sarf ederken bir kişi şanslı olarak adadan gitmesi yönünde aday söyleme şansını elde etti. Peki Survivor 3. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde yine heyecanlı anlar yaşandı, peki kimin ismi çıktı? Bu hafta eleme potasında olan üç isim belirlenmiş oldu.
SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.
Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ NEYDİ?
Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacıları harika bir ödül bekliyordu. Güzel bir villada DJ performansı ile dans edip eğlenecek olan yarışmacılar, havuz partisi ile de stres attılar.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ KİM OLDU?
Survivor'da 3. eleme adayını belirleyecek isim Sercan Yıldırım oldu. Bu hafta gerçekleşen üç dokunulmazlık mücadelesinin de galibi olan Sercan, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın adını verdi...
Böylece; bu hafta Nisa, Barış ve Berkan eleme adayları oldu.
SURVİVOR GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kolye görev oyununun kazanananı Nisa mı Elif mi oldu? Kremalı çilekli milföy yeme hakkı Nisa sayesinde mavi takımın oldu. Yeni görev ise iki takım da maske yapacak. En iyi olan takımına meyveli tart yeme ödülünü kazandırmış olacak.
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynanıyor. Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı yarışmanın finale kalan isim Elif ve Berkan oldu.
Finalde ise büyük ödülü kazanan isim Elif oldu.