Hülya Avşar'ın peçe takanlara hakaretleri büyük tepki topladı! "Marka değerimi rezil rüsva ettin"
Hülya Avşar geçtiğimiz gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirlerine görüntü verdikten sonra konuşan Avşar'ın 'peçe' açıklamaları oldukça tepki topladı. "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" dedi. Hülya Avşar'ın peçe takanlarla ilgili yorumu sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Hülya Avşar'a "Öcü gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir." sözleriyle yanıt verdi. Bahadır Yenişehirlioğlu da "Bazı zihinleri para ile yola sokabilirsiniz." diyerek, Hülya Avşar'ın reklamlarında rol aldığı markayı işaret etti.
25.06.2020 16:24
- Son Güncelleme: 25.06.2020 16:55
AVŞAR: ÇOK UYANIKLARMIŞ
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcü' demiştim. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye.Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi. Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da. Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin." sözlerini sarf etti.
DİĞER GALERİLER