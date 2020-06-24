Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.06.2020 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 16:21
    ABONE OL

    Magazincilere konuşan , takan muhafazakar kadınlara etti: görmüştü bir tanesini "" demiştim

    İstanbul Etiler’de magazin muhabirlerine konuşan , takan muhafazakar kadınlara, “Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. görmüştü bir tanesini "" demiştim. Korkmuştu" lerinde bulundu. Vatandaşlar vücudunu açarak para kazanan Avşar'ın hakaretlerinden dolayı TCK 2016'dan yargılanmasını istedi.

    Muhafazakar kadınlara hakaret etti

    bir önceki gün eski eşi ve kızı ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirlerine görüntü verdikten sonra konuşan Avşar'ın 'peçe' açıklamaları oldukça tepki topladı.

    AVŞAR: ÇOK UYANIKLARMIŞ

    Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcü' demiştim. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye.Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi. Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da. Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin." sözlerini sarf etti.

    "TCK 216'DAN YARGILANSIN"

    Hülya Avşar'ın takan muhafazakar kadınlar hakkında söylediği talihsiz sözlere sosyal medyadan binlerce tepki yağdı. Bir kullanıcı ise Avşar'ın, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan yargılanmasını istedi.

    İşte o tepkiler:

    Haberler Magazin Magazincilere konuşan Hülya Avşar, peçe takan muhafazakar kadınlara hakaret etti: Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri