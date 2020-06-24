Hülya Avşar bir önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirlerine görüntü verdikten sonra konuşan Avşar'ın 'peçe' açıklamaları oldukça tepki topladı.

AVŞAR: ÇOK UYANIKLARMIŞ

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcü' demiştim. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye.Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi. Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da. Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin." sözlerini sarf etti.

"TCK 216'DAN YARGILANSIN"

Hülya Avşar'ın peçe takan muhafazakar kadınlar hakkında söylediği talihsiz sözlere sosyal medyadan binlerce tepki yağdı. Bir kullanıcı ise Avşar'ın, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan yargılanmasını istedi.