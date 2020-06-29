Facebook üzerinden sahte isim ile açtığı hesap ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve eşi Hz. Hatice ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Gülşen T. isimli hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında isminin Gülşen K. olduğu tespit edilen bir kadının Peygamber Efendimiz ile ilgili skandal kelimeler kullandığı belirlendi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir suç duyurusu yapılan çalışmalarda 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı' nitelikte yorum paylaşan bir Facebook hesabının şüpheli Gülşen K.'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.