



TEPKİ GÖRDÜ

Avşar'ın peçe ile ilgili sözlerine Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

* Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.



* "Öcü" gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.



* Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!