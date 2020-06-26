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    • 26.06.2020 14:26
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    • 26.06.2020 14:53
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    takanlara eden şimdi de dan tehdide başladı: Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz!

    ’ın takanlarla ilgili haddini aşan sözleri da tartışma yarattı. Birçok kişi, Hülya Avşar'ın boyutuna varan sözlerini eleştirdi. Peçe takanlarla ilgili sözleri tepki çeken Hülya Avşar, şimdi de kendisine "gereksiz" diyen bir sosyal medya kullanıcısını etti.

    Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Siyah bir maske takan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini 'öcü' demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" demişti.




    SOSYAL MEDYADAN TEHDİT! "GÖNDERİYİ SİL YOKSA..."
    Hülya Avşar, bu sözlerini sosyal medya hesabında paylaşarak "Ülkede bitmeyen tek şey gereksiz ünlüler" yorumunu yapan sosyal medya kullanıcısına tehdit içeren bir mesaj attı.



    "Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz, ben başkalarına benzemem" gibi cümleler kuran Hülya Avşar'ın mesajları, sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi.



    TEPKİ GÖRDÜ
    Avşar'ın peçe ile ilgili sözlerine Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

    * Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.

    * "Öcü" gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.

    * Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!
    Haberler Magazin Peçe takanlara hakaret eden Hülya Avşar şimdi de sosyal medyadan tehdide başladı: Gönderiyi sil yoksa hiç iyi olmaz!
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