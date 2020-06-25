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    • 25.06.2020 08:43
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    • 25.06.2020 08:47
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    'ın takanlara leri da büyük tepki topladı

    ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıkan ünlü sanatçı , "Ben şimdi anlıyorum neden takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" dedi. Hülya Avşar’ın peçe takanlarla ilgili yorumu da tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Hülya Avşar'a "Öcü gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir." sözleriyle yanıt verdi.

    Peçe takanlara hakaretleri büyük tepki topladı

    Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Siyah bir takan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini 'öcü' demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" demişti.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
    Avşar'ın bu sözlerine Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

    * Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.

    * "Öcü" gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.

    * Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!

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