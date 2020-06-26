Güldür Güldür'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl kadrosuna katılan Evrim Akın da Güldür Güldür'e veda etti. Güzel ve başarılı oyuncu Evrim Akın yaz tatilinin ardından yeni projeleri değerlendirecek. Henüz neden ayrıldığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Magazin gündeminde büyük etki bırakan bu gelişme sonrasında Evrim Akın'ın hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler…
EVRİM AKIN KİMDİR?
Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk televizyon deneyimini Eltiler dizisinde Hande karakteriyle yaşadı. İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ününü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti.
Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Güldür Bakalım adlı programda jüri üyeliği yaptı. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. 2011-2013 yılları arası atv'de yayınlanan Alemin Kıralı adlı dizide Jülide karakterini canlandırdı. Evrim Akın birçok program sunuculuğu da yapmıştır.