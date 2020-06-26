Güldür Güldür'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl kadrosuna katılan Evrim Akın da Güldür Güldür'e veda etti. Güzel ve başarılı oyuncu Evrim Akın yaz tatilinin ardından yeni projeleri değerlendirecek. Henüz neden ayrıldığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Magazin gündeminde büyük etki bırakan bu gelişme sonrasında Evrim Akın'ın hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler…