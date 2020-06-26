DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?



Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.

Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.



Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.





EMEL BAŞKAN İLE GAMZE EROĞLU ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ



Yarışmacılar, Mezuniyet Partisi kombinlerini seçmeden önce Dış Ses ile yaptıkları konuşmada, bu hafta kimin gidip kimin kalmayacağıyla ilgili tahminlerini paylaşırken, sıralamanın son sırasında yer alan Emel Başkan ile Gamze Eroğlu arasında tansiyon bir anda yükseldi. Sündüz Durmaz, Gamze'ye dönerek, 'Seninle hiç tartışmadım ama sezonun final haftasında kalacak isim Emel Başkan olacak' ifadesini kullandı. Yarışmacılardan bazıları da bu şekilde düşüncülerini dile getirirken, bazıları da Emel Başkan'ın eleneceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.



