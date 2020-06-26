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    • 26.06.2020 10:21
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Ecrin bebek cinayetinde baş şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz Müge Anlı canlı yayınında!

     Atv canlı yayınında son dakika Ecrin bebek cinayeti gelişmelerini aktarıyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ecrin bebek cinayetinde son dakika tutuklama kararı! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında verdiği çelişkili ifadeler nedeni ile şüphelerin odağındaki isim olan üvey amca Özkan Kurnaz, Müge Anlı canlı yayınında! Ecrin bebek cinayetinde kimler tutuklandı? Hepsi ve daha fazlası 26 Haziran 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. 'daki Ecrin bebek cinayetinde son dakika tutuklama kararı! Ecrin bebeğin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 'Bebeği şeytanlar almış götürmüş olabilir' diyen üvey amca Özkan Kurnaz, her defasında Ecrin bebek cinayetiyle ilgisi olmadığını ileri sürmüş ancak verdiği çelişkili ifadeler nedeni ile şüphelerin odağında olmuştu. Ve beklenen haber geldi! Ecrin bebek cinayetinde üvey babaanne Hacer Kurnaz 'İhmal ile kasten adam öldürme' suçundan ve üvey baba Deniz Kurnaz fuhuş lideri suçlaması ile tutuklandı! Ecrin'i son gören üvey amca Özkan Kurnaz, Müge Anlı'ya konuşuyor!

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 26 HAZİRAN 2020 - TIKLA

    Sinop'un Türkeli ilçesinde kaybolan 3 kişiye ne olduğu Müge Anlı'nın programında araştırılırken konu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Yangın sonrası yapılan DNA testlerinin hayvan kemiklerine ait olduğu ortaya çıkınca, Erdal Özkaya'nın eşi, oğlu ve anneannesine ne olduğu merak ediliyor.

    ATV CANLI YAYIN

    Öte yandan Erdal'ın eşi Nurten'in 1,5 aylık hamile olduğu da dünkü canlı yayında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Nurten'in hamile olduğunu Erdal'ın annesinin bildiğini ancak olaydan çok sonra aileye söylediği de iddia edilirken Erdal'ın çocuğu olmadığı için kıskançlık krizinden ötürü evi yaktığına dair iddialar da ortalığı karıştırdı. Yangında cevabı aranan sorular! Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Evdeki 3 kişiye ne oldu?

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Ecrin bebek cinayetinde baş şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz Müge Anlı canlı yayınında!
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