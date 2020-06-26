7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son dakika tutuklama kararı! Ecrin bebeğin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 'Bebeği şeytanlar almış götürmüş olabilir' diyen üvey amca Özkan Kurnaz, her defasında Ecrin bebek cinayetiyle ilgisi olmadığını ileri sürmüş ancak verdiği çelişkili ifadeler nedeni ile şüphelerin odağında olmuştu. Ve beklenen haber geldi! Ecrin bebek cinayetinde üvey babaanne Hacer Kurnaz 'İhmal ile kasten adam öldürme' suçundan ve üvey baba Deniz Kurnaz fuhuş lideri suçlaması ile tutuklandı! Ecrin'i son gören üvey amca Özkan Kurnaz, Müge Anlı'ya konuşuyor!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 26 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Sinop'un Türkeli ilçesinde kaybolan 3 kişiye ne olduğu Müge Anlı'nın programında araştırılırken konu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Yangın sonrası yapılan DNA testlerinin hayvan kemiklerine ait olduğu ortaya çıkınca, Erdal Özkaya'nın eşi, oğlu ve anneannesine ne olduğu merak ediliyor.

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Öte yandan Erdal'ın eşi Nurten'in 1,5 aylık hamile olduğu da dünkü canlı yayında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Nurten'in hamile olduğunu Erdal'ın annesinin bildiğini ancak olaydan çok sonra aileye söylediği de iddia edilirken Erdal'ın çocuğu olmadığı için kıskançlık krizinden ötürü evi yaktığına dair iddialar da ortalığı karıştırdı. Yangında cevabı aranan sorular! Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Evdeki 3 kişiye ne oldu?