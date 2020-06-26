Survivor'da annelere sorduk ödül oyununda Skoda Kodiaq marka araba verileceğini söyleninde binlerce vatandaş Skoda Kodiaq marka arabayı araştırmaya başladı. Türkiye'de benzinli Skoda Kodiaq'ın başlangıç fiyatı ise 264.900 lira. Peki Skoda Kodiaq özellikleri neler? Škoda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991'de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Şirket 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kuruldu. 1899'da motosiklet, 6 yıl sonra da araba üretmeye başladılar. Fabrikası Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. "Škoda" Çekçede "hasar" anlamına gelmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SURVİVOR YARIŞMASINDA ÖDÜL OLARAK VERİLDİ
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmasında 'Annelere Sorduk' adlı oyunun kazananı için Skoda Kodiaq aracının ödül olarak verileceği açıklandı. Bu açıklamaların ardından otomobil büyük ilgi gördü ve izleyiciler otomobil hakkındaki detayları araştırmaya başladı.
SKODA KODİAQ FİYATI
-1.5 TSI 150 PS ACT DSG
-2.0 TDI 190 PS DSG 4×4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI – Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo
SKODA KODİAQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ASİSTANI: Trafik Sıkışıklığı Asistanı, yoğun ve sıkışık trafikte sakin kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Motor, frenler ve direksiyonu kumanda ederek aracı önce hareket ettirerek, daha sonra fren yaparak ve dönüş yaparak Kodiaq içinde keyifli zaman geçirmenizi mümkün kılar.
2. DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ: 10,25" boyutundaki Dijital Gösterge Paneli, klasik otomobil kadran tasarımlarına yepyeni bir yorum getiriyor. 1280x480 piksel çözünürlüklü yüksek kaliteli ekran sayesinde ses, telefon, araçdurumu, sürüş verileri, destek sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan navigasyon parametle ait tüm bilgileri istediğiniz gibi kumanda edebilir ve ihtiyacınız olan verilere anında ulaşabilirsiniz.
3. ŞEHİR İÇİ ACİL FRENLEME İŞLEVLİ TAKİP ASİSTANI: Yolculuğunuzdaki olası tehlikeyi algılayan akıllı bir otomobil. Kodiaq'da şehir içi acil frenleme işlevli, takip asistanı ve önünüzdeki riskleri izlemek için bir radar sensörü yer almaktadır. Bu yardımcılar sizi tehlikeler konusunda uyarır ve hatta bir çarpışmayı önlemek için kendi başına frenlem yapabilme yetisine sahiptir.
4. KÖR NOKTA TESPİT SİSTEMİ: Kör Nokta Uyarı Asistanı kör noktanızda bir araç olduğunda bunu bilmenizi sağlayarak güvenli şekilde serit degistirmenize yardım eder.
5. 7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ: İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir Skoda geleneği olan ''alan mühendisliği'' sayesinde uzun süreli seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima garanti altında.
6. YOLCU KORUMA ASISTANI: Yolcu Koruma Asistanı yüksek bir çarpışma ihtimali olduğunda çarpışmaya hazır olmak için otomobilin fren ve elektronik sisteminden gelen bilgileri kullanır. Böyle bir durumda, ön emniyet kemerleri sıkılaşacak, aracınızda sunroof (varsa) ve camlar kapanarak sizi hava yastığının açılmasına yönelik en güvenli konumda tutacaktır.
7. SÜRÜCÜ YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ: Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi direksiyon simidi vasıtasıyla hareketinizi izler. Yorgunluk belirtileri tespit ederse, sesli ve görsel bir ikaz göndererek durmanızı ve dinlenmenizi tavsiye eder.
8. ADAPTİF ŞASİ KONTROLÜ: Adaptif Şasi Kontrolü sürekli olarak çeşitli sürüş durumlarını değerlendirerek ve bunlara tepki vererek beş sürüş modu dahilinde (Normal, Spor, Eko, Konfor ve Bireysel) hızdaki azalma ve değişen direksiyon niteliklerine uyarlanmaktadır.
Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan "Elektrikli Bagaj Kapağı" özelliğine ilave olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan "Sanal Pedal" özellikleri Kodiaq'ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
SKODA HAKKINDA BİLGİLER
Škoda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991'de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Şirket 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kuruldu. 1899'da motosiklet, 6 yıl sonra da araba üretmeye başladılar. Fabrikası Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. "Škoda" Çekçede "hasar" anlamına gelmektedir.
Mladá Boleslav şehri ve otomobil üreticisi Škoda Auto, 100 yıldan uzun bir süredir birlikte gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehrin bütünleşik bir parçasıdır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir.
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