SKODA KODİAQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ASİSTANI: Trafik Sıkışıklığı Asistanı, yoğun ve sıkışık trafikte sakin kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Motor, frenler ve direksiyonu kumanda ederek aracı önce hareket ettirerek, daha sonra fren yaparak ve dönüş yaparak Kodiaq içinde keyifli zaman geçirmenizi mümkün kılar.

2. DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ: 10,25" boyutundaki Dijital Gösterge Paneli, klasik otomobil kadran tasarımlarına yepyeni bir yorum getiriyor. 1280x480 piksel çözünürlüklü yüksek kaliteli ekran sayesinde ses, telefon, araçdurumu, sürüş verileri, destek sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan navigasyon parametle ait tüm bilgileri istediğiniz gibi kumanda edebilir ve ihtiyacınız olan verilere anında ulaşabilirsiniz.

3. ŞEHİR İÇİ ACİL FRENLEME İŞLEVLİ TAKİP ASİSTANI: Yolculuğunuzdaki olası tehlikeyi algılayan akıllı bir otomobil. Kodiaq'da şehir içi acil frenleme işlevli, takip asistanı ve önünüzdeki riskleri izlemek için bir radar sensörü yer almaktadır. Bu yardımcılar sizi tehlikeler konusunda uyarır ve hatta bir çarpışmayı önlemek için kendi başına frenlem yapabilme yetisine sahiptir.