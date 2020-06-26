Survivor 2020'de artık 7 kişi kaldı ve finale doğru gitmek için ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. En son oynanan kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar yeni takımlarını kurdu. Peki Survivor 2020 takımları nasıl oluştu? Dün akşam Survivor'da farklı bir oyun oynandı ve büyük ödül ise araba oldu. İzleyiciler yakından takip ederken kaçıranlar gündemde Survivor araba ödülünü kim kazandı? Sorgulamasını sıkça yapmaya başladı. Peki şanslı olan yarışmacı hangisiydi? İşte yanıtı…
SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.
SKODA KODIAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya
MOTOR
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa'yı göstermişti. Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belirlendi. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ismi duyurdu. Bu akşamki konseyde üç isim arasından elenen isim Evrim Keklik oldu.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Elif ve Yasin'i takıma aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin tarihini açıkladı. Survivor Panorama programına konuk olan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Temmuz ayında şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de finalin nerede yapılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak." dedi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI