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    • Magazin
    • 26.06.2020 10:07
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    • 26.06.2020 10:07
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    ? özellikleri nelerdir?

    TV8’in fenomen yarışması Survivor 2020 bu kez nefesleri kesen bir parkurla değil “Annenize Sorduk” yarışmasıyla ekrana geldi. Tüm yarışmacılar annelerinin belirlenen sorulara ne cevap verdiğini bilmeye çalıştı. Survivor’da final çok yaklaşmışken ödüller de büyüyor ve bu kez ödül bir arabaydı. Peki en çok doğru cevabı veren yarışmacı hangisi oldu? ? Heyecanlı olduğu kadar eğlenceli anların da yaşandığı yarışmada büyük araba ödülünü kimin aldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Survivor araba ödülünü kim kazandı?

    Survivor 2020'de artık 7 kişi kaldı ve finale doğru gitmek için ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. En son oynanan kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar yeni takımlarını kurdu. Peki Survivor 2020 takımları nasıl oluştu? Dün akşam Survivor'da farklı bir oyun oynandı ve büyük ödül ise araba oldu. İzleyiciler yakından takip ederken kaçıranlar gündemde Survivor araba ödülünü kim kazandı? Sorgulamasını sıkça yapmaya başladı. Peki şanslı olan yarışmacı hangisiydi? İşte yanıtı…

    SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.



    SKODA KODIAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    1.5 TSI 150 PS ACT DSG
    2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
    Silindir Sayısı 4 4
    Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
    Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
    Maks. güç
    [Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
    Maks. tork
    [Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
    Model Yılı: 2020
    Araç Türü: Binek
    Segment: D
    Gövde Tipi: SUV
    Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
    Donanım Paketi: Prestige
    Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya

    MOTOR
    Yakıt Tipi: Benzin
    Silindir Hacmi: 1498 cc
    Silindir Adedi: 4
    Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
    Besleme Tipi: Turbo

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa'yı göstermişti. Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belirlendi. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ismi duyurdu. Bu akşamki konseyde üç isim arasından elenen isim Evrim Keklik oldu.

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
    Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Elif ve Yasin'i takıma aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.

    SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

    Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin tarihini açıkladı. Survivor Panorama programına konuk olan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

    SURVİVOR 2020 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

    Temmuz ayında şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de finalin nerede yapılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak." dedi.

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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