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    • 25.06.2020 10:18
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Ecrin bebek ve Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmeleri!

    Atv canlı yayınında son dakika Ecrin bebek ve Hatice Özkaçak gelişmelerini aktarıyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ecrin bebek soruşturmasında hareketli saatler! baba - amca, babaanne... Gözaltılar, ifadeler, suçlamalar... Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili son gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında! 11 yıl sonra gelen karar! Yıllar sonra Hatice Özkaçak cinayeti soruşturmasında ne karar çıktı? Hepsi ve daha fazlası 25 Haziran 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile Kenan Özkaçak gözaltına alındı. 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturması, 'nın konuyu ele alması ve genç bir savcının talimatı ile sonuca kavuştu. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. 11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı! Katil zanlısı yeğen Kenan Özkaçak için son durak Kars F Tipi Kapalı Cezaevi oldu!

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Peki, Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Ecrin Bebek'in katili bulundu mu? Ecrin bebeğin katili kim ya da kimler? Ecrin Kurnaz soruşturmasında hareketli saatler! baba - amca, babaanne... Gözaltılar, ifadeler, suçlamalar... Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili son gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında!

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Ecrin bebek ve Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmeleri!
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