Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile Kenan Özkaçak gözaltına alındı. 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturması, Müge Anlı'nın konuyu ele alması ve genç bir savcının talimatı ile sonuca kavuştu. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. 11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı! Katil zanlısı yeğen Kenan Özkaçak için son durak Kars F Tipi Kapalı Cezaevi oldu!

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7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Peki, Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Ecrin Bebek'in katili bulundu mu? Ecrin bebeğin katili kim ya da kimler? Ecrin Kurnaz soruşturmasında hareketli saatler! baba - amca, babaanne... Gözaltılar, ifadeler, suçlamalar... Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili son gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında!