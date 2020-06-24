Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Hatice Özkaçak'ın katili...

Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Kars'ta işlenen cinayette şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaşmıştı; define davasında dayı ve arazi davasında amcaoğlu... Hatice Özkaçak davası ile ilgili 11 yıl sonra yaşanan gelişme Atv ekranlarında izleyici ile paylaşıldı. İşte Müge Anlı'nın Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili aktardığı son dakika bilgisi...