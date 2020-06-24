Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Hatice Özkaçak'ın katili...
Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. 11 yıl önce Kars'ta cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın katili kim? 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. Ayşegül Özkaçak'ın şüpheleri doğru çıktı. Hatice Özkaçak cinayetinde, aileden iki kişi üzerinde şüpheler yoğunlaşmıştı... Cinayetten 11 yıl sonra yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi, Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Kars'ta işlenen cinayette şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaşmıştı; define davasında dayı ve arazi davasında amcaoğlu... Hatice Özkaçak davası ile ilgili 11 yıl sonra yaşanan gelişme Atv ekranlarında izleyici ile paylaşıldı. İşte Müge Anlı'nın Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili aktardığı son dakika bilgisi...
"ANNEMDEN ÇOK SEVERİM"
Kenan Özkaçak, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla yengesi Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile yaşadığı köy evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak birazdan hakim karşısına çıkacak.