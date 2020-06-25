SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Yeni takımların kurulmasının ardından Survivor'da erzak ödülü mücadelesi yaşandı. Survivor'un 117. bölümünde Sercan ve Cemal Can'ın kaptanlıklarıyla kurulan takımlar, erzak ödülünü almak için karşı karşıya geldi.

GÖREV ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da yapılan konseyde Acun Ilıcalı geçen haftanın görev ödülünü mavi takımın kazandığını açıkladı. Yeni görevi de duyuran Acun Ilıcalı yarışmacıların kolye yapacaklarını söyledi.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 7

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI