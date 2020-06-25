Survivor 2020'de yeni bir kaptanlık oyunu oynandı. Kaptan olan kişi yarışmacılarını seçerek kendi takımlarını kuruyor. Peki bu kez hangi iki yarışmacı kaptan olarak kırmızı ve mavi takımları belirledi. Hangi yarışmacı hangi takımda yer aldı? Büyük finale geri sayım başlamışken toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı hangi açıklamalarda bulundu? İşte gündemde çok merak edilen ve son bölümün ardından sıkça araştırılmaya başlanan Survivor 2020 yeni takımlar…
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Elif ve Yasin'i takıma aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.
SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yeni takımların kurulmasının ardından Survivor'da erzak ödülü mücadelesi yaşandı. Survivor'un 117. bölümünde Sercan ve Cemal Can'ın kaptanlıklarıyla kurulan takımlar, erzak ödülünü almak için karşı karşıya geldi.
GÖREV ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yapılan konseyde Acun Ilıcalı geçen haftanın görev ödülünü mavi takımın kazandığını açıkladı. Yeni görevi de duyuran Acun Ilıcalı yarışmacıların kolye yapacaklarını söyledi.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI