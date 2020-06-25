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    • 25.06.2020 10:52
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    • 25.06.2020 11:08
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    'nın eski sevgilisi 'ya zorla getirme kararı! 5 yıl hapsi isteniyor

    'dan son dakika haberi geldi.  ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya corona virüs salgını mazeretiyle katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

    Metin Hara'ya zorla getirme kararı!

    Brezilyalı manken ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar 'ya zorla getirilme kararı çıkarıldı. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitaplar yazdı, kalabalık gruplara kişisel gelişim seminerleri verdi. Metin Hara şimdi diploması olmadığı halde hasta tedavi etmekle suçlanıyor, hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.

    Metin Hara'nın diploması olmadığı iddiasıyla BİMER'e birkaç şikayet gelmişti. Gelen şikayetler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak iddiaları araştırmaya aldı. Yapılan soruşturma sonrasında Hara hakkında dava açan savcılık hazırladığı iddianamede, "İnsana güven" unvanı ile faaliyet gösteren Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

    İddianamede Hara'nın, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    ZORLA GETİRME KARARI

    Açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Metin Hara duruşmaya katılmazken, Hara'yı avukatı temsil etti. Duruşmada söz alan avukat Hara'nın corona virüsü pandemisi sebebiyle duruşmaya katılmak istemediğini, bir sonraki duruşmada hazır olacağını söyledi.

    İLK DURUŞMAYA DA KATILMAMIŞTI

    Ancak mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar verdi.

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