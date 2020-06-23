Tolga Karel'in eski eşi Azeri asıllı Türk manken Günay Musayeva, sevgilisi Taha Tatlıcı ile 19 Mart'ta Beşiktaş'ta kavga etmeye başlamış, tartışma, Musayeva'nın Sarıyer'deki evinde devam etmişti. Musayeva'nın 6 yaşındaki oğlu korkup ağlamaya başlayınca Musayeva masadaki bıçağı kapıp sevgilisine saldırmıştı. Hastaneye giden Tatlıcı, polise başvurup şikayetçi olunca, Musayeva hakkında silahla yaralamadan dava açılmıştı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya hakkında çıkarılan tebligatlara rağmen gitmeyen ünlü manken hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Salgın sürecinde mahkemeye başvuran manken, hakim karşısına çıktı. Hakkındaki yakalama kararı kalkan Musayeva hakkındaki duruşma ertelendi.
'TAHA BANA VURDU FAKAT SONRA BARIŞTIK'
Ünlü manken, ifadesinde şunları anlattı: "Olay akşamı sevgilimle dışarıda birlikte yemek yedik, alkol aldık, daha sonra benim evime gittik. Evde otururken alkolünde etkisiyle aramızda tartışma başladı. Taha bana vurdu. Mutfağa geçince masanın üzerinde bulunan meyvelerin yanındaki meyve bıçağını elime aldım, kendimi korumaya çalıştım, üzerime gelince yaklaşmaması içinde bıçağı savurduğumda koluna isabet etti. Hafif yaralandı. Olaydan sonra tekrar barıştık, takdiri mahkemeye bırakıyorum."
Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden Günay Musayeva ile Taha Tatlıcı arasında sular durulmuyor. Bıçaklama ile gündeme gelen çift, geçtiğimiz ay bir kez daha karakolluk oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı ancak Tatlıcı'nın, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldığı öğrenildi.
Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Tatlıcı, bir aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldı.
KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ
"Ne olur beni kurtarın" diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koştu, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulundu.
Taha Tatlıcı'nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı.