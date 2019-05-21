Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı: Çok canım yanıyor...
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı. Kendisini ve oğlunu darp ettiğini iddia eden Musayeva, bir kanalda yayınlanan magazin programında yaptığı açıklamada "Çok canım yanıyor" dedi. Musayeva'nın sevgilisi Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"BIÇAK ONA BATTI, BEN KENDİMİ KORUYORDUM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı.
2 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.