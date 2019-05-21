Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı: Çok canım yanıyor...

Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı. Kendisini ve oğlunu darp ettiğini iddia eden Musayeva, bir kanalda yayınlanan magazin programında yaptığı açıklamada "Çok canım yanıyor" dedi. Musayeva'nın sevgilisi Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.05.2019 14:35 - Son Güncelleme: 21.05.2019 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





