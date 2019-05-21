GaleriMagazin

Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı: Çok canım yanıyor...

Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı. Kendisini ve oğlunu darp ettiğini iddia eden Musayeva, bir kanalda yayınlanan magazin programında yaptığı açıklamada "Çok canım yanıyor" dedi. Musayeva'nın sevgilisi Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.05.2019 14:35 - Son Güncelleme: 21.05.2019 14:35
Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı

Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı iddia edildi.

Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı

DAVA AÇILDI

Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı

"BIÇAK ONA BATTI, BEN KENDİMİ KORUYORDUM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı.

Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı

2 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladı

"ÇOK CANIM YANIYOR"

Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Musayeva, "Çok canım yanıyor, üzgünüm zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum." dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis, Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!
Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis, Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!