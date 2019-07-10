Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva'nın sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladığı iddia edilmişti! İşte o görüntüler

Günay Musayeva, geçtiğimiz Mayıs ayında katıldığı bir canlı yayında eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı öne sürülmüştü. Ancak çift, kavga haberi yayınlanınca ortaya çıkıp olayı yalanlama yolunu seçmiş ve "Yok öyle bir şey" demişti. Musayeva ile Tatlıcı, Maslak'taki ünlü bir sitenin bahçesinde herkesin içinde kavga ederken, bir vatandaş onları görüntüledi. Görüntülerde; birbirlerine saldıran ikiliyi ayırmak için iki güvenlik görevlisi seferber oluyor. İşte o anlar...

10.07.2019 09:39 - Son Güncelleme: 10.07.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





