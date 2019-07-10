Tolga Karel için kiralık katil tutan Günay Musayeva'nın sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakladığı iddia edilmişti! İşte o görüntüler
Günay Musayeva, geçtiğimiz Mayıs ayında katıldığı bir canlı yayında eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı öne sürülmüştü. Ancak çift, kavga haberi yayınlanınca ortaya çıkıp olayı yalanlama yolunu seçmiş ve "Yok öyle bir şey" demişti. Musayeva ile Tatlıcı, Maslak'taki ünlü bir sitenin bahçesinde herkesin içinde kavga ederken, bir vatandaş onları görüntüledi. Görüntülerde; birbirlerine saldıran ikiliyi ayırmak için iki güvenlik görevlisi seferber oluyor. İşte o anlar...
Ünlü model Günay Musayeva, geçtiğimiz Mayıs'ta katıldığı bir canlı yayında, eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı öne sürüldü.
Günay Musayeva ile sevgilisi Taha Tatlıcı'nın yalanını GÜNAYDIN ortaya çıkardı. İki sevgili, Mayıs ayında kavga etmiş, hatta iş bıçaklamaya kadar varmıştı. Ancak çift, kavga haberi yayınlanınca ortaya çıkıp olayı yalanlama yolunu seçmiş ve "Yok öyle bir şey" demişti. Önce 'yok öyle bir şey' diyen Musayeva, daha sonra kendimi korumaya çalışıyordum diyerek aslında ortada bir yalan olduğunu açıkça gözler önüne sermişti.
"BIÇAK ONA BATTI, BEN KENDİMİ KORUYORDUM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı.