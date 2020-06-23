Survivor bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 22 Haziran Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken parkurların zorluğu da yarışmacıları zorluyor. Her bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığı alarak adada kalmaya çalışırken birbirleriyle canla başla mücadele ediyor. Peki dün akşam üçüncü kez oynanan bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Ada konseyinde eleme adayı olarak kimin ismini söyledi? Diğer dokunulmazlıkları kimler kazanmıştı, adadan gitmesi yönünde hangi yarışmacıların isimleri söylendi. İşte merak edilenler…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
SURVİVOR'DA DİĞER ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Evrim Keklik'i göstermişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyununu ise Sercan Yıldırım kazandı. Sercan, konseyde eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Evrim ve Nisa eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın ilk günlerde adının aşk iddialarına karıştığı diğer Survivor yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düştü. Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.
Survivor Sercan :"Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." Sözleri ile herkesi şoke ederken eleme adayı olarak Nisa'yı göstermesi izleyenleri ekranlara kilitledi.