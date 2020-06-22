TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar üçüncü kez bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük mücadelenin verildiği oyunu hangi yarışmacının kazandığı ve 3. eleme adayının kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor eleme adayları kim oldu? İşte o sorunun yanıtı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. İsim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.