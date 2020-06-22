TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar üçüncü kez bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük mücadelenin verildiği oyunu hangi yarışmacının kazandığı ve 3. eleme adayının kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor eleme adayları kim oldu? İşte o sorunun yanıtı...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. İsim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
CUMARTESİ VE PAZAR SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi. İkinci dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.
SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10