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    • Magazin
    • 22.05.2020 10:04
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    • 22.05.2020 10:17
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    'in eski eşi 'nın korku dolu anları: Ne olur beni kurtarın!

    'in eski eşi , boşanmanın ardından ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle önce komşularından yardım istedi, evden çıkmayı başaran Musayeva, karakola giderek Taha Tatlıcı’dan tekrar şikayetçi oldu.

    Tolga Karel'in eski eşinin korku dolu anları

    Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden ile arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı ancak Tatlıcı'nın, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldığı öğrenildi.

    Hürriyet'in haberine göre; Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Tatlıcı, bir aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldı.

    KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

    "Ne olur beni kurtarın" diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koştu, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulundu.

    Taha Tatlıcı'nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı.

    Haberler Magazin Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'nın korku dolu anları: Ne olur beni kurtarın!
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