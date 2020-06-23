ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Engin Altan Düzyatan, konuyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu ve şunları söyledi:

''Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda.''

''Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok."

Diriliş Ertuğrul dizisiyle ülkemizde olduğu kadar dünya çapında da tanınırlık kazanan Engin Altan Düzyatan, yepyeni sürprizlerle izleyicisinin karşısına çıkacağı zamanı beklediğini vurguladı ve Ertuğrul Gazi'nin karakterinin de derinlikli olduğunu vurguladı.