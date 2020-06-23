4 yaşında torun 26 yaşında gelin 25 yaşında anneanne! Sinop yangınında korkunç şüphe! 3 kişiye ne oldu? İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi! Tarladan çıkan tarihi küp! Manisalı inşaat işçisi 84 bin lirasını bakın nasıl kaptırdı! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 23 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, 23 Haziran 2020 Atv canlı yayınında Ecrin bebek son dakika gelişmesini aktarıyor!