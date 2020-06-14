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Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alma ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Kuruluş Osman açıklaması ile hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan'dan Pazar paylaşımı geldi. Eşi Neslişah Alkoçlar ile fotoğrafını paylaşan Engin Altan Düzyatan, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman hakkında yaptığı açıklamada 'sürprizlerim var' sözü ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Instagram paylaşımı...

14.06.2020 19:56 - Son Güncelleme: 14.06.2020 20:06
Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı Kuruluş Osman açıklaması ile hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan'dan yeni paylaşım geldi. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Düzyatan, Instagram'dan Pazar pozu paylaştı.

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Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Ünlü çiftin bu paylaşımına beğeni ve yorum yağmuru yağdı.

Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile magazin dünyasının yakından takip edilen ismi olan Engin Altan Düzyatan, bir dönem Kemal Sunal ile İbo ile Güllüşah bilmindeki Güllüşah'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile evli.

Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Alkoçlar aynı zamanda Hülya Koçyiğit'in torunu...

Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Atv'nin yurt içi ve yurt dışında ses getiren dev prodüksiyonlu yapımı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına devam ediyor.

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