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Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alma ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Kuruluş Osman açıklaması ile hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan'dan Pazar paylaşımı geldi. Eşi Neslişah Alkoçlar ile fotoğrafını paylaşan Engin Altan Düzyatan, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman hakkında yaptığı açıklamada 'sürprizlerim var' sözü ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Instagram paylaşımı...

14.06.2020 19:56 - Son Güncelleme: 14.06.2020 20:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





