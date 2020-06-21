Diriliş Eruğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan babasının aynısı! 'Yaşlanınca Engin'
Ünlüler Babalar Günü paylaşımlarına devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın, dizisinin devamı niteliğinde devam eden Atv'nin reyting roketmeni dizisi Kuruluş Osman'a geçme ihtimali gündemde yerini alırken, başarılı oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan ile fotoğrafını paylaşıp tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Fotoğrafı gören Düzyatan hayranları, 'Yaşlanınca Engin' yorumunda bulundu.
21.06.2020 15:36
- Son Güncelleme: 21.06.2020 15:59
Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi Engin Altan Düzyatan, babası ile fotoğrafını paylaştı görenler şaşırdı. Başarılı oyuncu tüm babaların Babalar Günü'nü Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile kutladı. Engin Altan Düzyatan'ın babası ile benzerliğini görenler, "Yaşlanınca Engin" yorumunda bulundu. İşte ünlülerin babaları...
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