Diriliş Eruğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen Engin Altan Düzyatan babasının aynısı! 'Yaşlanınca Engin'

Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi Engin Altan Düzyatan, babası ile fotoğrafını paylaştı görenler şaşırdı. Başarılı oyuncu tüm babaların Babalar Günü'nü Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile kutladı. Engin Altan Düzyatan'ın babası ile benzerliğini görenler, "Yaşlanınca Engin" yorumunda bulundu. İşte ünlülerin babaları...