SERCAN'DAN NİSA İTİRAFI: TEK TARAFLI YAŞANMADI!

"Tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var; Aycan, Ezgi, Aşkım ve en yakın arkadaşı Cemal ona da sorabilirsiniz"