Survivor 115. son bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyununa başladı ve galip gelen kişi Cemal Can oldu. Peki Cemal Can 3. eleme adayı olarak kimi gösterdi? İşte Survivor 3. dokunulmazlık oyununda yaşananlar...
Survivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve bir eleme adayı daha belli oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam sıkı bir mücadele sonrası Cemal Can ve Nisa finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Cemal Can oldu.
VE 3. ELEME ADAYI SERCAN OLDU!
Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayını Sercan Yıldırım olarak açıkladı... Böylelikle eleme adayları Sercan, Evrim ve Nisa oldu...
SERCAN'DAN NİSA İTİRAFI: TEK TARAFLI YAŞANMADI!
"Tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var; Aycan, Ezgi, Aşkım ve en yakın arkadaşı Cemal ona da sorabilirsiniz"
Daha sonra sözü alan Nisa Bölükbaşı Yıldırım'ı şaşırtan bir cevap verdi. Nisa yaptığı açıklamada, "İntikam olayı bununla alakalı değildi. Son oyunlarda sürekli Cemal Can'la benim üstüme geliyordu. Ağlaya ağlaya şampiyonluğa gidiyorsunuz" diyordu. Bununla ilgiliydi sözlerim. "Bu konuyu tekrar açtı, kendi bilir. Boşver söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.