"HEP KORUYUCU BEN OLDUM"



Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.



Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.





Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."