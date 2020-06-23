Her akşam merakla izlenen Survivor 2020'de daha fazla heyecan vardı. Yıldızları bir türlü barışmayan Survivor ve Nisa arasında gerginlik yaşandı. Genellikle sessizliğini koruyan Sercan bu kez Nisa ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Nisa nasıl bir cevap verdi? Finale az bir zaman kala tansiyonun yükselmesinden sonra bu akşam eleme yaşanacak. Peki eleme adayı olan Sercan, Nisa ve Evrim'den adaya veda edecek isim hangisi olacak?
"HEP KORUYUCU BEN OLDUM"
Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.
Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.
Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."
SURVİVOR NİSA NE CEVAP VERDİ?
Survivor Nisa: "Öncelikle intikam olayı buradan çıktığında değildi. Son oyunlarda çünkü sürekli Cemal Can ile benim üstüme geliyordu. Diyordu ki sizin bu davranışlarla şampiyonluğa gidiyorsunuz farkında değilsiniz belki ama böyle çocukça davranışların Survivor'da işi yoktur. Aslında bu konuyla alakalıydı. Peki. Bu konuyu tekrar çıkarttığı için okey. Yani!
Ya boşver, söylemeyelim..."
SURVİVOR SERCAN VE NİSA ARASINDA DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?
Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Sercan Yıldırım'ı reddeden Nisa onu abisi olarak gördüğünü dile getirmişti…