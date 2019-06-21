Müge Anlı'dan sezon finalinde Ecrin bebek açıklaması! Müge Anlı canlı yayında aranan Ecrin bebek ne oldu?

MÜGE ANLI'DAKİ ECRİN BEBEKLE İLGİLİ SON DURUM

Müge Anlı 21 Haziran sezon finali bölümünde bazı izleyicilerden programdaki konuları yarım bıraktıklarına dair mesajlar aldığını belirtti ve Ecrin konusuna değindi, "Biz aslında konuları yarım bırakmıyoruz sadece o an için sonuca ulaşmıyor. Bizim işimiz fotoğrafı çekmek gerisi yetkililerin işi. Kanunun işleyişine göre ilerliyor süreç. Ecrin olayıyla ilgili de inşallah sezonu açtığımda güzel gelişmeler olduğu haberini verebilirim size." dedi.