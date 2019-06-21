Müge Anlı'dan sezon finalinde Ecrin bebek açıklaması! Müge Anlı canlı yayında aranan Ecrin bebek ne oldu?
Müge Anlı 21 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 12 sezondur hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı yayın yapan Müge Anlı,137 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlattı ve 762 aileyi kavuşturdu. Türkiye gündemini belirleyen konulardan en çok dikkat çekenler arasında Ecrin bebek oldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde Ecrin bebekle ilgili neler söyledi? İşte detaylar...
Müge Anlı 21 Haziran sezon finalinde Ecrin bebekle ilgili neler söyledi? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Türkiye'nin merakla sonucunu beklediği Ecrin bebek olayıyla ilgili, 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde neler oldu? İşte detaylar...
MÜGE ANLI'DAKİ ECRİN BEBEK OLAYINDA SON DURUM NEDİR? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI'DAKİ ECRİN BEBEKLE İLGİLİ SON DURUM
Müge Anlı 21 Haziran sezon finali bölümünde bazı izleyicilerden programdaki konuları yarım bıraktıklarına dair mesajlar aldığını belirtti ve Ecrin konusuna değindi, "Biz aslında konuları yarım bırakmıyoruz sadece o an için sonuca ulaşmıyor. Bizim işimiz fotoğrafı çekmek gerisi yetkililerin işi. Kanunun işleyişine göre ilerliyor süreç. Ecrin olayıyla ilgili de inşallah sezonu açtığımda güzel gelişmeler olduğu haberini verebilirim size." dedi.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMELERİ NELERDİ?
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer adında bir vatandaş, parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.
BAŞ ŞÜPHELİ ÜVEY AMCA ÖZKAN DARP EDİLDİ!
Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
EKMEK YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ ANCAK EVDE EKMEK BULUNMADI!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.