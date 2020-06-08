Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Canlı yayında "16 yaşndaki kızım Dilber kayıp" dedi, Dilber Demirel'in annesi canlı yayına bağlandı. Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan büyük skandalda şok gelişme! Rafet Hanım'ın eşi Hamide Hanım canlı yayında "Kızımı babası yüzünden evlendirdim" dedi, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. 15 yaşındaki kızı doğum yaptı, 16 yaşındaki kızını evlendirdi. Yaşanan aile dramı herkesi şoke etti. Esra Erol'un yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri harekete geçti. İki genç kız ile ilgili Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - TIKLA

"17 yaşındaki kızım Hatice Hatay'da yaşayan Bekir Şahin'in yanında. Kızımdan haber alamıyorum" dedi. Gözyaşları içinde isyan eden Satı Bey, Bekir'in ailesini ne ile tehdit etti? Taraflar telefonda birbirlerine ne söylediler? 17 yaşındaki Hatice Bakırcı hakkında büyük şok! Türkiye onları konuşuyor! "Hüseyin isimli şahıs 20 yaşındaki kızım Ezgi Dikilitaş'ı kaçırdı" dedi ortalık karıştı. Ezgi ve annesi Elif, Esra Erol'da canlı yayınında hesaplaştı, yaşananlar şoke etti! Hüseyin'in son sözü Ezgi'nin anne - babasını çileden çıkardı! Ezgi'nin son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı dönecek yoksa Hüseyin ile yeni bir hayat mı kuracak? Hepsi ve daha fazlası 8 Haziran Pazartesi Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında...

ATV CANLI YAYIN

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün çok hareketli anlar yaşandı. Programa kızını aramak için katılan Rafet Demirel geçtiğimiz Ekim ayından beri 16 yaşındaki kızı Dilber Demirel'den haber alamadığını ifade etti. Aylardır kızı Dilber'i her yerde arayan baba, 2 yıldır ayrılma sürecinde olduğu eski eşi Hamide Demirel'in yanında olma ihtimali olduğunu söyledi. Rafet Demirel, kızının annesine ulaştığını fakat annenin de benim yanımda yok sözleriyle telaşlandığını ve böylelikle Esra Erol'da programına katılarak kızını aramaya karar verdiğini gözyaşları içinde canlı yayında anlattı.

KIZIMIZ EVLENDİ

Kısa süre içinde anne Hamide Demirel 'e ulaşan Esra Erol, büyük bir şok ile karşılaştı. Canlı yayına bağlanan Anne Hamide Demirel, 16 yaşındaki kızının imam nikâhı ile Âdem isimli bir şahısla birliktelik yaşadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

16 yaşındaki kızının evli olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen anne Hamide Demirel izleyenlerin ağzını açıkta bıraktı. Bir gün sonra 7 aydır kayıp olan 16 yaşındaki kızını da alıp programa gelen Demirel izleyiciler tarafından büyük tepki aldı.

ESRA EROL'UN PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ

Programı takip eden Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal hizmetler müdürlüğü harekete geçti. Canlı yayında hareketli dakikalar yaşandı. Harekete geçen Sosyal hizmetler Müdürlüğü yayını ihbar kabul etti. Bahçelievler Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Büro Amirliği yetkilileri canlı yayında Anne Hamide Demirel'i gözaltına aldı. İşlediği suçun bile farkında olmayan Demirel, emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. 16 yaşındaki kızları D.D ise sosyal hizmetler bünyesindeki bir kuruma yerleştirilmek üzere koruma altına alındı.