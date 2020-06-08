DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (8 HAZİRAN)



Doya Doya Moda Betül 14 puan ile günün birincisi oldu.

Hanzade:8

Gamze:4

Sündüz:4

Emel:7

Su:10

Zeynep:6

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)

Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan ismi olan genç yarışmacı, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Çok küçük yaşlarda iş hayatına atılan Su Baher, eğitim nedeniyle iş hayatına ara vermiş. Aslen İranlı olan Baher, sık sık yarışmaya kendi kültürünün parçası olan lezzetleri yapıp getiriyor.

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACI ZEYNEP ZOR KİMDİR?

Doya Doya Moda'da büyük finale yaklaşılırken yeni haftanın yeni yarışmacısı belli oldu. Fenomen yarışmaya son dahil olan isim Zeynep Zor adlı yarışmacı oldu. 23 yaşında özel bir üniversitede ekonomi okuyan Zeynep Zor, aslen Giresunlu olan ve İstanbul'da yaşayan genç yarışmacı, 1.55 79.5 kiloda olan Zeynep, 42 beden ile yarışmaya renk katmak için geldiğini ifade etti. Betül'ü çok sevdiğini belirten yarışmacı, Emel'e kurulup gelmediğini söyledi.