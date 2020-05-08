Esra Erol'daki Dilek Yazgan olayı nedir? Bir gece önce körebe oynadı, sonra... Canlı yayında sinirler gerildi!

Dilek küçük çocuklarının 'anne eve dön' çağrıları karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ancak yine de kararından vazgeçmedi.

Dilek'in bu ayak diremesi ise Hülya Kuran'ı çileden çıkardı. Avukat Hülya Kuran bir müvekkili olan küçük kızın annesinin evi terk ettiğini 18 yaşında öğrendiğini, o güne kadar 'misafirliğe gittiğini' sandığını anlattı. Bunları anlatırken hem Hülya Kuran hem Esra Erol ağladı. Dilek ise yine tepkisiz kaldı.