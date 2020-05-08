Haberler
Galeri
Televizyon
Esra Erol'daki Dilek Yazgan olayı nedir? Bir gece önce körebe oynadı, sonra... Canlı yayında sinirler gerildi!
Esra Erol'daki Dilek Yazgan olayı nedir? Bir gece önce körebe oynadı, sonra... Canlı yayında sinirler gerildi!
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Esra Erol 7 Mayıs Perşembe günü Atv ekranlarında yaptığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Bir gece önce kocası ve çocukları ile evde körebe oynayan, 1 gün sonra ayağında terliklerle 3 çocuğunu da geride bırakarak evden kaçan Dilek Yazgan, Esra Erol'da canlı yayınındaki Avukat Hülya Kuran ve ekran başındaki izleyicileri çileden çıkardı.
08.05.2020 14:18
- Son Güncelleme: 08.05.2020 14:45
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 7 Mayıs Perşembe günü ilginç bir olay yaşandı. 3 çocuğunu bırakıp başkasına kaçan Dilek'e sevgilisinden gelen "Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin istemiyorum" notu herkesi şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta içi her gün Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda ilginç bir olay yaşandı.
İftardan sonra kocası duştayken ayağına terliği geçirip gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen tavukçuya kaçan Dilek isimli kadını aramaya eşi ve ailesi geldi.
Esra Erol, esrarengiz bir şekilde evi terk eden Dilek'i sonunda buldu.
Canlı yayına çıkan Dilek, ne eşinin ne anne ve babasının 'eve dön' çağrılarına yanıt verdi. Neden kaçtığın çocuklarının "Eve dön" çağrılarına kulak asmadı.
Sadece boşanmak istediğini söyleyen Dilek, artık kendi hayatını yaşamak istediğini belirtti.
Dilek'e kim ne söylerse söylesin ikna edemeyince Esra Erol, kadını ikna etmek için bu kez 3 çocuğunun ona yaptıkları çağrının yer aldığı videoyu yayınladı.
Dilek küçük çocuklarının 'anne eve dön' çağrıları karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ancak yine de kararından vazgeçmedi.
Dilek'in bu ayak diremesi ise Hülya Kuran'ı çileden çıkardı. Avukat Hülya Kuran bir müvekkili olan küçük kızın annesinin evi terk ettiğini 18 yaşında öğrendiğini, o güne kadar 'misafirliğe gittiğini' sandığını anlattı. Bunları anlatırken hem Hülya Kuran hem Esra Erol ağladı. Dilek ise yine tepkisiz kaldı.