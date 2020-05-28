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Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!

Atv ekranlarında Esra Erol'da programını sunan 38 yaşındaki Esra Erol, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Hafta içi her gün 16.20'de izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol'a, canlı yayına gelen konuklara nasıl tahammül edildiği soruldu. İki çocuk annesi Esra Erol samimi açıklamaları ile dikkat çekti. İşte Esra Erol ve hayatı...

28.05.2020 15:30 - Son Güncelleme: 28.05.2020 15:46
Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!

YouTube'ta canlı olarak yayınlanan magazin programı 'Magazin Noteri'ne, bu hafta televizyon programı sunucusu Esra Erol katıldı.

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Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!

Erol, kendisine yöneltilen "Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?" sorusuna "Edemiyorum aslında" diye cevap verdi ve şaşırtan samimi açıklamalarına şu sözlerle devam etti. "Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz."

Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!

"Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten 'hoşça kalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum dedi."

Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!

9 yaşındaki oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı. Erol, konuşmasına şöyle devam etti: "Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz."

Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!

"Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor."

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