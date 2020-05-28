Esra Erol'dan canlı yayında itiraf: O an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum!
Atv ekranlarında Esra Erol'da programını sunan 38 yaşındaki Esra Erol, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Hafta içi her gün 16.20'de izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol'a, canlı yayına gelen konuklara nasıl tahammül edildiği soruldu. İki çocuk annesi Esra Erol samimi açıklamaları ile dikkat çekti. İşte Esra Erol ve hayatı...
28.05.2020 15:30
- Son Güncelleme: 28.05.2020 15:46
9 yaşındaki oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı. Erol, konuşmasına şöyle devam etti: "Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz."
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