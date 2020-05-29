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Esra Erol Uğurcan'ın DNA testi sonucunu açıkladı! Biyolojik babayı bilemeyen Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi?

Esra Erol son dakika DNA sonucu gelişmesi ile gündeme bomba gibi düştü. Nefesler tutuldu, milyonlar Uğurcan Celepoğlu'nun DNA sonucuna kilitlendi. 20 yıldır babası sandığı Ali Celepoğlu'nun biyolojik babası olmadığını Esra Erol'da canlı yayınında yapılan DNA sonucu ile öğrenen Uğurcan Celepoğlu, ikinci şoku annesinin itirafı ile yaşadı. "Uğurcan'ın biyolojik babası Uğur Yazar" diyen anne Nargüzel Celepoğlu, DNA sonucunun tam tersi çıkması ile oğluna hayatının ikinci şokunu da yaşattı. Peş peşe gelen hayal kırıklıklarının ardından "Anneme de DNA testi yapılsın istiyorum" diyen Uğurcan Celepoğlu'nun hayatıyla ilgili büyük yüzleşmesi, 29 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında gerçekleşti! Esra Erol son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı! Uğurcan Celepoğlu'nun DNA testi sonucuna göre Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi değil mi? İşte detaylar...

29.05.2020 22:46 - Son Güncelleme: 29.05.2020 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





