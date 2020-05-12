RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

Esra Erol doğum günü sürprizi ile gözyaşlarına boğuldu! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan güzel anne, başarılı sunucu Esra Erol, bugün yeni yaşına girdi. Ekibin hazırladığı video ile canlı yayında gözyaşlarına boğulan Esra Erol ve Avukat Hülya Kuran milyonları ekran başına kilitledi. Peki Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol'un canlı yayında şoke olduğu ve izleyenleri gözyaşlarına boğduğu o anlar...

12.05.2020 17:06 - Son Güncelleme: 12.05.2020 17:06
Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

Esra Erol doğum günü sürprizi ile gözyaşlarına boğuldu! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan güzel anne, başarılı sunucu Esra Erol, bugün yeni yaşına girdi. Ekibin hazırladığı video ile canlı yayında gözyaşlarına boğulan Esra Erol milyonları ekran başına kilitledi. Peki Esra Erol kaç yaşında?

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Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

Esra Erol, İstanbul Eyüp'de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

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