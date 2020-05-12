Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...

Esra Erol, İstanbul Eyüp'de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.



