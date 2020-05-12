Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'a canlı yayında büyük şok! Gözyaşları sel oldu...
Esra Erol doğum günü sürprizi ile gözyaşlarına boğuldu! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan güzel anne, başarılı sunucu Esra Erol, bugün yeni yaşına girdi. Ekibin hazırladığı video ile canlı yayında gözyaşlarına boğulan Esra Erol ve Avukat Hülya Kuran milyonları ekran başına kilitledi. Peki Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol'un canlı yayında şoke olduğu ve izleyenleri gözyaşlarına boğduğu o anlar...
12.05.2020 17:06
- Son Güncelleme: 12.05.2020 17:06
Esra Erol doğum günü sürprizi ile gözyaşlarına boğuldu! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan güzel anne, başarılı sunucu Esra Erol, bugün yeni yaşına girdi. Ekibin hazırladığı video ile canlı yayında gözyaşlarına boğulan Esra Erol milyonları ekran başına kilitledi. Peki Esra Erol kaç yaşında?
DİĞER GALERİLER