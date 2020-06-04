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ATV CANLI MÜGE ANLI İZLE 4 HAZİRAN PERŞEMBE 2020 - TIKLA

Müge Anlı'da bugün (4 Haziran Perşembe 2020) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Kars'ta işlenen cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri kan donduracak!