Sebile Ölmez kimdir, yaşı kaç? Kuaförüm Sensin jürisi Sebile Ölmez evli mi?

SEBİLE ÖLMEZ KİMDİR?



Sebile Ölmez, istanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Kurumsal firmaların satış pazarlama bölümlerinde çalıştıktan sonra ani bir kararla Sinema-TV sektörüne geçiş yaptı.

Sebile Ölmez, 2005 – 2013 yılları arasında kurucusu Raci Şaşmaz olan ve 2014yılından sonra sahibi Necati Şaşmaz olan Pana Film bünyesinde Hasan Kaçan'la yıllarca çalıştı. Pana Film'de makyajcı olarak görev yaptı.

Çocukluğundan beri el becerileri iyi olduğundan güzellikle ilgili konularda kendini geliştirdi. Makyaj konusunda geliştirdiği tecrübelerini bu sektörde daha ileriye taşıdı. Sosyal Medya Bloggerlık ve Youtube'un yükselişte olduğu dönemde arkadaşlarının eksik olduğu ve ondan öğrendiği ya da yardım almak istediği bilgileri daha fazla kişiye ulaştırmak için bir 5 Mart 2011 tarihinde ilk blogunu açtı ve ebru desenli ojelerini paylaştı. Ancak kendi videosu olmadığı için bir başka yabancı youtuber'ın videosunu paylaştı. Daha sonra Türkçe içeriklabilmesi adına kendi videosunu 25 Mart 2011 tarihinde Youtube'a koydu ve ilk kanalını açtı.