Serenay Sarıkaya tatil fotoğrafları Magazin Burada tarafından görüntülendi ve hamilelik yorumları yapılarak paylaşıldı. Bunun üzerine sinirlenen Cem Yılmaz yaptırım uygulamaya karar verdi ve bu yönde paylaşım yaptı. Serenay Sarıkaya hamile mi? Sorusu henüz yanıtsız kalırken, çiftten konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.