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    • 04.06.2020 12:53
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    • 04.06.2020 13:14
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    'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Zaman aşımına az bir süre kala DNA'sı alınmıştı...

    canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 5 Haziran 2000'de vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın Müge Anlı'dan yardım istemesi üzerine TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başladı. 5 Haziran’da zaman aşımına uğrayacak olan Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili son dakika bilgisi Türkiye'nin yüzünü güldürdü.

    Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme

    İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay evinde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayetten 14 yıl sonra ise Çağla'nın tırnakları arasında katilin DNA izi bulundu. Bu iz 102 kişiden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı ancak sonuç çıkmadı. 20 yıldır faili meçhul olarak duran dosyanın 5 Haziran'da zaman aşımına uğraması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

    İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay evinde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayetten 14 yıl sonra ise Çağla'nın tırnakları arasında katilin DNA izi bulundu. Bu iz 102 kişiden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı ancak sonuç çıkmadı. 20 yıldır faili meçhul olarak duran dosyanın 5 Haziran'da zaman aşımına uğraması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

    ZAMAN AŞIMI DURDU

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu savcılığı, suç faili olduğu düşünülen kişilerin ifade alma işlemleri devam ettiği için, devam eden incelemeler (kan örnekleri, DNA incelemesi ve parmak izi incelemesi gibi) olduğu için bu nedenle TCK 67. maddesi gereğince zaman aşımını durdurdu.

    KAPICININ KAN ÖRNEĞİ VE İFADESİ ALINDI

    Dosyada başka bir gelişme daha yaşandı. Savcılık o dönem apartmanın kapıcısı olan kişinin geçtiğimiz gün ifadesini aldı. 57 yaşındaki kapıcının aynı zamanda kan örneği alınarak Çağla'nın sol elinin tırnak içindeki deri kalıntıları ve bina girişinde tespit edilen kan örneği ile DNA eşleşmesi olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

    KATİL TANIDIK BİRİ Mİ?

    O dönem Çağla'nın alt komşusu ifadesinde 'Çağla ayaklarını vura vura yürüdüğü için evden çıktığını ve eve geldiğini anlardım. Olay günü Çağla eve geldi. Kapı çaldı ve biriyle konuşmaya başladı. Tanıdık biri olduğunu düşündüm emindim çünkü o ses tonuyla konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarını duymadım' ifadeleri ve kapının zorlanmamış olmasından dolayı savcılık şüphelinin tanıdık biri ve erkek olduğu ihtimali üzerinde daha çok duruyor.

    DNA TARAMASI YAPILDI

    Bu nedenle savcılık bu zaman kadar, apartmanda oturan, apartmana giriş-çıkış yapan veya ihbar edilen kişilerin yanı sıra Çağla'nın okul arkadaşları ve akrabalarına varıncaya kadar yaklaşık 70 kişinin ifadesi alırken 100'ü geçkin kişinin ise kan örnekleri incelendi. Ayrıca şüphelinin DNA örneğinin de emniyetin DNA havuzunda olduğu ve sürekli burada DNA taraması yapıldığı, ancak şüphelinin bulunması için kan örneğinin alınmasını gerektirecek bir olaya karışması gerektiği belirtiliyor.
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