KATİL TANIDIK BİRİ Mİ?

O dönem Çağla'nın alt komşusu ifadesinde 'Çağla ayaklarını vura vura yürüdüğü için evden çıktığını ve eve geldiğini anlardım. Olay günü Çağla eve geldi. Kapı çaldı ve biriyle konuşmaya başladı. Tanıdık biri olduğunu düşündüm emindim çünkü o ses tonuyla konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarını duymadım' ifadeleri ve kapının zorlanmamış olmasından dolayı savcılık şüphelinin tanıdık biri ve erkek olduğu ihtimali üzerinde daha çok duruyor.