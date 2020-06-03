Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından Survivor adasına veda eden isim kim oldu? İletişim ödülü için kıyasıya mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki mücadele son ana kadar devame etti. İletişim ödülünün ardından Survivor'da eleme adayı olan isimlere yenileri eklendi. Önceki akşam gerçekleşen konseyde SMS birincisi olan isimler, birer kişinin daha adını verdi. Ünlüler takımından 4 kişinin elemeye çıktığı Survivor'da bir kişi adaya veda etti. Peki Survivor 2020'de adaya veda eden isim kim oldu?