Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından Survivor adasına veda eden isim kim oldu? İletişim ödülü için kıyasıya mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki mücadele son ana kadar devame etti. İletişim ödülünün ardından Survivor'da eleme adayı olan isimlere yenileri eklendi. Önceki akşam gerçekleşen konseyde SMS birincisi olan isimler, birer kişinin daha adını verdi. Ünlüler takımından 4 kişinin elemeye çıktığı Survivor'da bir kişi adaya veda etti. Peki Survivor 2020'de adaya veda eden isim kim oldu?
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-6 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı...
EVRİM İLE BARIŞ BİRBİRİNE GİRDİ!
Survivor'da bu akşam iletişim oyununda Evrim'le Barış birbirine girdi. Barış :" Senin karakterin yok. Bugüne kadar susutum herkes seni biliyor" Evrim:" Asıl senin ne olduğunu herkes biliyor. O takımdan buraya sektin bu takımdan başka yere sekemeyecekin. Yalancı sen önce kendi karakterine bak." dedi.
SURVİVOR'DAN KİM GİTTİ?
Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'da elenen isim, ünlüler takımı eleme konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 2 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkan bölümünde, ilk olarak oynanan iletişim oyunununda talihsiz anlar yaşandı. Ünlüler takımı bu haftanın iletişim oyununun kazananı olurken, Aycan, Sercan, Elif ve Yunus Emre eleme potasında ter döktü.
Gecenin sonunda ise Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından Aycan Yanaç oldu.
Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle yapılmayan eleme konseyi 2 Haziran Salı günü gerçekleşti. Önceki hafta eleme adayı olan Yunus Emre ve Elif'e bu hafta Aycan ve Sercan katıldı.
4 yarışmacı da Survivor eleme konseyinde karşı karşıya geldi. SMS sıralamasını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'dan bu hafta elenen isimin Aycan olduğunu duyurdu.
SURVİVOR AYCAN KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
İletişim mücadelesinin yaşandığı Survivor'da kazanan takım telefonda ailesiyle görüşme şansı kazandı. Ödülün büyük olduğu oyunu bu hafta ünlüler takımı, 10'a 6 skorla kazandı.
SURVİVOR'DA PUAN DURUMU
Survivor'un yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler puan sıralaması belli oldu. Bu hafta Survivor ünlüler gönüllüler puan durumu şöyle gelişti;
SURVİVOR'DA TAKIMLAR NASIL KURULACAK?
Survivor yeni sistemle ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yeni kurulacak takımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Survivor'un artık haftalık takımlarla oynanacağını söyledi. Yeni sistemde kaptanlık olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, haftalık takımlar kurulacağını 2 hafta sonra da Survivor'da çeyrek final olacağını belirtti.